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1 час назад

СМИ: число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе увеличилось до семи

Никита Бородкин

Число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе выросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, что возгорание произошло в двухэтажном строении в поселке Сахарная Головка. Всего в жилом модуле было 38 комнат — он предназначался для проживания около 190 человек. В момент начала пожара строители спали в помещениях, однако большинство из них смогли эвакуироваться самостоятельно.

Спасатели сумели ликвидировать открытое горение и продолжают разбор обрушившихся конструкций — под завалами, по предварительной информации, могут находиться люди. Сообщалось, что пострадали от огня еще два человека, тяжесть их состояния не уточнялась.

Прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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