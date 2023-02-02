СМИ: число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе увеличилось до семи

Число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе выросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, что возгорание произошло в двухэтажном строении в поселке Сахарная Головка. Всего в жилом модуле было 38 комнат — он предназначался для проживания около 190 человек. В момент начала пожара строители спали в помещениях, однако большинство из них смогли эвакуироваться самостоятельно.

Спасатели сумели ликвидировать открытое горение и продолжают разбор обрушившихся конструкций — под завалами, по предварительной информации, могут находиться люди. Сообщалось, что пострадали от огня еще два человека, тяжесть их состояния не уточнялась.