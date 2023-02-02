Появились кадры с места гибели семи человек при пожаре в Севастополе

В сети появились кадры с места гибели семи человек при пожаре в строительных бытовках в Севастополе. Видеозапись публикует МЧС России в Telegram-канале.

На кадрах видно, что пожарные тушат огонь в темное время суток. Огонь распространился на большой площади, видны языки пламени.

О пожаре в Севастополе стало известно утром в четверг, 2 февраля. Сначала сообщалось о пяти погибших, впоследствии информагентства со ссылкой на источники заявили о семи жертвах.