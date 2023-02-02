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16 минут назад

МЧС опровергло пожар в воинской части в Нижнем Тагиле

Ura.Ru

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) загорелось бесхозное строение, а не здание воинской части, о котором сообщалось в соцсетях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

МЧС опровергло пожар в воинской части в Нижнем Тагиле
Фото: ТАССТАСС

«На улице Фрунзе загорелось бесхозное строение, а не здание воинской части. Пожар был в неэксплуатируемом строении площадью 100 квадратных метров В 22:47 1 февраля открытое горение было локализовано. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ликвидации происшествия участвовали восемь спасателей и две пожарные машины. При этом ранее в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил» появилось видео с информацией о пожаре в здании якобы воинской части.

Происшествия,Пожар в Свердловской области,Пожар в Нижнем Тагиле,МЧС России,
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