Крупный пожар охватил склад с пластиком в Подмосковье

В Подмосковье загорелся крупный склад с вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тыс. квадратных метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Отмечается, что возгорание произошло в подмосковном поселке Нахабино (городской округ Красногорск).
По предварительным данным, внутри склада «находится вторсырье пластика».
В ведомстве пояснили, что площадь возгорания составила 1,4 тыс. квадратных метров. Причина инцидента устанавливается.
К тушению пожара привлечены 37 специалистов экстренных служб и 11 единиц техники, сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что на начальном этапе огонь вспыхнул на площади 700 квадратных метров, позднее очаг возгорания вырос вдвое.