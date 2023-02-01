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8 минут назад

Крупный пожар охватил склад с пластиком в Подмосковье

Илья Родин

В Подмосковье загорелся крупный склад с вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тыс. квадратных метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Крупный пожар охватил склад с пластиком в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что возгорание произошло в подмосковном поселке Нахабино (городской округ Красногорск).

По предварительным данным, внутри склада «находится вторсырье пластика».

В ведомстве пояснили, что площадь возгорания составила 1,4 тыс. квадратных метров. Причина инцидента устанавливается.

К тушению пожара привлечены 37 специалистов экстренных служб и 11 единиц техники, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что на начальном этапе огонь вспыхнул на площади 700 квадратных метров, позднее очаг возгорания вырос вдвое.

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