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22 минуты назад

В ЦУМе украли 39 iPhone на 5 млн рублей

Илья Родин

Сотрудники службы безопасности ЦУМа обнаружили пропажу 39 iPhone. Общая стоимость похищенного составила порядка 5,4 млн рублей, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В ЦУМе украли 39 iPhone на 5 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что пропажа была обнаружена во время инвентаризации на складе, предназначенном для VIP-клиентов.

По данным телеканала, представитель торгового центра сообщил в полицию о похищении дорогой техники в среду, 31 января. В этот же день в правоохранительные органы явился 26-летний подозреваемый и признался в содеянном.

Уточняется, что молодому человеку, несмотря на явку с повинной, грозит уголовное преследование.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Петербурге экс-бойца ММА Дениса Комкина по подозрению в хищении 2 млн рублей у местного гандбольного клуба.

Происшествия,ЦУМ,
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