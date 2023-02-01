В ЦУМе украли 39 iPhone на 5 млн рублей

Сотрудники службы безопасности ЦУМа обнаружили пропажу 39 iPhone. Общая стоимость похищенного составила порядка 5,4 млн рублей, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Отмечается, что пропажа была обнаружена во время инвентаризации на складе, предназначенном для VIP-клиентов.

По данным телеканала, представитель торгового центра сообщил в полицию о похищении дорогой техники в среду, 31 января. В этот же день в правоохранительные органы явился 26-летний подозреваемый и признался в содеянном.

Уточняется, что молодому человеку, несмотря на явку с повинной, грозит уголовное преследование.