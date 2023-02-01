В ЦУМе украли 39 iPhone на 5 млн рублей

Сотрудники службы безопасности ЦУМа обнаружили пропажу 39 iPhone. Общая стоимость похищенного составила порядка 5,4 млн рублей, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что пропажа была обнаружена во время инвентаризации на складе, предназначенном для VIP-клиентов.
По данным телеканала, представитель торгового центра сообщил в полицию о похищении дорогой техники в среду, 31 января. В этот же день в правоохранительные органы явился 26-летний подозреваемый и признался в содеянном.
Уточняется, что молодому человеку, несмотря на явку с повинной, грозит уголовное преследование.
Ранее сообщалось, что полиция задержала в Петербурге экс-бойца ММА Дениса Комкина по подозрению в хищении 2 млн рублей у местного гандбольного клуба.