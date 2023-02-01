В Пскове сын избил мать скалкой из-за отказа приготовить ему яичницу

Жительница Пскова отказалась приготовить сыну яичницу, после чего он ударил мать деревянной скалкой по голове. Женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Разбирательство по делу ожидается в ближайшее время, об этом сообщает издание pln-pskov.ru со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Конфликт между матерью и сыном произошел в ноябре 2022 года. Мужчина пришел домой пьяным и в грубой форме попросил мать приготовить ему яичницу. Женщина отказалась исполнять требование.

Ссора продолжилась, и в ходе нее обвиняемый ударил мать деревянной скалкой по голове. От удара женщина почувствовала сильную боль, далее у нее началось кровотечение.

Она обратилась к соседке, которая оказала ей первую медицинскую помощь. Полицию вызвала также соседка потерпевшей. Сотрудники ведомства завели на обвиняемого уголовное дело.