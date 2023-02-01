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24 минуты назад

В Пскове сын избил мать скалкой из-за отказа приготовить ему яичницу

Газета.Ru

Жительница Пскова отказалась приготовить сыну яичницу, после чего он ударил мать деревянной скалкой по голове. Женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Разбирательство по делу ожидается в ближайшее время, об этом сообщает издание pln-pskov.ru со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

В Пскове сын избил мать скалкой из-за отказа приготовить ему яичницу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Конфликт между матерью и сыном произошел в ноябре 2022 года. Мужчина пришел домой пьяным и в грубой форме попросил мать приготовить ему яичницу. Женщина отказалась исполнять требование.

Ссора продолжилась, и в ходе нее обвиняемый ударил мать деревянной скалкой по голове. От удара женщина почувствовала сильную боль, далее у нее началось кровотечение.

Она обратилась к соседке, которая оказала ей первую медицинскую помощь. Полицию вызвала также соседка потерпевшей. Сотрудники ведомства завели на обвиняемого уголовное дело.

В настоящий момент оно передано в суд для дальнейших разбирательств.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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