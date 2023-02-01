Танкер сел на мель в Суэцком канале

Танкер Grace Emilia, перевозящий сжиженный природный газ, сел на мель в Суэцком канале. Навигационное движение из-за инцидента не пострадало. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic.

Отмечается, что СПГ-танкер, следующий под флагом Багамских островов, направлялся из Красного моря в Средиземное.

В обслуживающей канал компании Leth Agencies заявили, что Grace Emilia будет снята с мели в ближайшее время. Затем она направится в пункт назначения, сообщает «Интерфакс».