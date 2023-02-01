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53 минуты назад

Танкер сел на мель в Суэцком канале

Илья Родин

Танкер Grace Emilia, перевозящий сжиженный природный газ, сел на мель в Суэцком канале. Навигационное движение из-за инцидента не пострадало. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic.

Танкер сел на мель в Суэцком канале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что СПГ-танкер, следующий под флагом Багамских островов, направлялся из Красного моря в Средиземное.

В обслуживающей канал компании Leth Agencies заявили, что Grace Emilia будет снята с мели в ближайшее время. Затем она направится в пункт назначения, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что 9 января 2023 года при проходе через Суэц застрял сухогруз MV Glory. Он перевозил свыше 65 тыс. тонн кукурузы с Украины в КНР. Тогда проблему также удалось решить своевременно.

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