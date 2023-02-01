В ЦАР назвали подозреваемых в теракте против главы Русского дома

В ЦАР задержали четырех сотрудников курьерской службы DHL, подозреваемых в покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в местной полиции.

Покушение на Сытого было совершено в середине декабря 2022 года. Он открыл начиненную взрывчаткой посылку (по данным агентства, ее доставила DHL) и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

РИА Новости сообщало, что на месте взрыва в кабинете Сытого нашли записку с текстом «Это тебе от всех французов».

В российском МИД случившееся назвали терактом и заявили, что его целью было помешать работе Русского дома и развитию отношений России и ЦАР.