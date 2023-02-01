Восемь россиян пострадали в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города Барамулла, который расположен неподалеку от курорта.

«Все восемь человек находятся в больнице, их состояние нормальное», — заявили в правоохранительных органов.

Полицейские добавили, что всего из под снега спасли 19 иностранных граждан, тела еще двух извлекли из-под снега — они направлены в больницу для проведения судебно-медицинских процедур. По предварительным данным, погибшие — граждане Польши.

Гульмарг — самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях. Перепады его высот составляют от 4 до 2 тысяч метров, он ориентирован на внетрассовое катание.