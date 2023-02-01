В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Россияне пострадали в результате схода лавины на курорте в Индии

Никита Бородкин

Восемь россиян пострадали в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города Барамулла, который расположен неподалеку от курорта.

«Все восемь человек находятся в больнице, их состояние нормальное», — заявили в правоохранительных органов.

Полицейские добавили, что всего из под снега спасли 19 иностранных граждан, тела еще двух извлекли из-под снега — они направлены в больницу для проведения судебно-медицинских процедур. По предварительным данным, погибшие — граждане Польши.

Гульмарг — самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях. Перепады его высот составляют от 4 до 2 тысяч метров, он ориентирован на внетрассовое катание.

Напомним, что в начале января на сотрудника службы «Красной Поляны» в Сочи во время проверки безопасности горнолыжных склонов сошла лавина. Коллеги успели откопать мужчину и он не пострадал.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители