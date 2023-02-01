Банду китайцев задержали в России за контрабанду золота

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело против граждан Китая, которые подозреваются в создании преступного сообщества для контрабандного вывоза незаконно добытого золота. Об этом пишет РБК.

По данным следствия, граждане Китая Хуан Сюфэнь, Вэй Хуафэн, Чжан Вэй вовлекли в созданную ими преступную группу семерых граждан Китая и как минимум 14 граждан России. Преступники контрабандным путем вывозили незаконно добытое золото из России в Китай.

Как выяснили следователи, в период с 2019 по 2022 год группа лиц купили как минимум 94 кг золота, незаконно добытого на территориях Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономной области и Якутии. Стоимость драгметалла составила более 371,6 млн руб.

Затем участники группировки переплавили самородки в лигатурное состояние (сплав с различными чистыми металлами, пригодный для ювелирной обработки, — прим.). После этого сплав отправлялся в Забайкальский район для последующей переправки в Китай. Таким образом, в 2022 году было перевезено еще более 42 кг золота стоимостью почти 196 млн руб.

При попытке перевезти еще как минимум 52 кг золота на сумму около 176 млн руб., правоохранительным органам удалось изъять металл, причем это было сделано в разных местах.