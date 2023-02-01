Подозреваемого в избиении блогера в Петербурге задержали

Полицейские задержали мужчину, который напал на блогера Анну Леонову в Санкт-Петербурге. Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД, им оказался 40-летний ранее судимый уроженец Нижегородской области, который находился в Мурино.
Полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Мужчина доставлен в отдел для разбирательств.
Напомним, что конфликт произошел вечером 28 января на остановке рядом с домом Леоновой на Суворовском проспекте. Предположительно, блогер сделала замечание мужчине, который справлял нужду на припаркованную во дворе машину, что якобы и стало причиной агрессии.
Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, что злоумышленник некоторое время преследовал женщину и напал при свидетелях, которые не вмешались в конфликт. После избиения блогера преступник покинул место происшествия. Саму Леонову госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.