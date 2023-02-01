Подозреваемого в избиении блогера в Петербурге задержали

Полицейские задержали мужчину, который напал на блогера Анну Леонову в Санкт-Петербурге. Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД, им оказался 40-летний ранее судимый уроженец Нижегородской области, который находился в Мурино.

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Полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Мужчина доставлен в отдел для разбирательств.

Напомним, что конфликт произошел вечером 28 января на остановке рядом с домом Леоновой на Суворовском проспекте. Предположительно, блогер сделала замечание мужчине, который справлял нужду на припаркованную во дворе машину, что якобы и стало причиной агрессии.