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48 минут назад

Офис партии "Яблоко" в Петербурге оцепили полицейские

Газета.Ru

В офисе регионального отделения партии «Яблоко» в Петербурге, по предварительным данным, днем 1 февраля начались обыски. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургского филиала партии.

Офис партии "Яблоко" в Петербурге оцепили полицейские
Фото: Телеграм-канал «spb_yabloko»Телеграм-канал «spb_yabloko»

«В офис регионального отделения партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге по ул. Шпалерная, 13, пришла полиция в среду, 1 февраля», — заявили в пресс-службе партии.

Как уточняется, в правоохранительные органы перед этим поступило сообщение о минировании.

Также стало известно, что в момент начала проверки «Яблоко» работало над документами кандидатов в депутаты, планирующих участвовать в довыборах в двух муниципальных образованиях города.

Другие подробности по ситуации в офисе «Яблока» пока не приводятся.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года. С проблемами и сообщениями об угрозах взрывов сталкиваются различные объекты.

Ранее стало известно, что в Москве эвакуировали посетителей концертного зала «Измайлово» из-за угрозы взрыва.

Происшествия,Партия "Яблоко",
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