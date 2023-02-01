Офис партии "Яблоко" в Петербурге оцепили полицейские

В офисе регионального отделения партии «Яблоко» в Петербурге, по предварительным данным, днем 1 февраля начались обыски. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургского филиала партии.

Фото: Телеграм-канал «spb_yabloko» Телеграм-канал «spb_yabloko»

«В офис регионального отделения партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге по ул. Шпалерная, 13, пришла полиция в среду, 1 февраля», — заявили в пресс-службе партии.

Как уточняется, в правоохранительные органы перед этим поступило сообщение о минировании.

Также стало известно, что в момент начала проверки «Яблоко» работало над документами кандидатов в депутаты, планирующих участвовать в довыборах в двух муниципальных образованиях города.

Другие подробности по ситуации в офисе «Яблока» пока не приводятся.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года. С проблемами и сообщениями об угрозах взрывов сталкиваются различные объекты.