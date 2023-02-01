Россияне подрались в автобусе из-за женщин

Мужчины подрались в автобусе, который следовал по маршруту N38 в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал e1.ru.

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По словам очевидцев инцидента, в автобусе пьяный мужчина начал оскорблять женщин, которые находились в салоне. Один из пассажиров вступился за них, он повалил грубияна на пол и начал его пинать ногами.

После за пьяного мужчину вступилась девушка, которую он до этого также оскорблял. Правоохранительные органы Екатеринбурга начали проверку инцидента с дракой в автобусе. О том, обращался ли кто нибудь из пассажиров в полицию неизвестно.