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1 час назад

В Екатеринбурге двое мужчин подрались в автобусе из-за женщин

Газета.Ru

Мужчины подрались в автобусе, который следовал по маршруту N38 в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал e1.ru.

Россияне подрались в автобусе из-за женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам очевидцев инцидента, в автобусе пьяный мужчина начал оскорблять женщин, которые находились в салоне. Один из пассажиров вступился за них, он повалил грубияна на пол и начал его пинать ногами.

После за пьяного мужчину вступилась девушка, которую он до этого также оскорблял. Правоохранительные органы Екатеринбурга начали проверку инцидента с дракой в автобусе. О том, обращался ли кто нибудь из пассажиров в полицию неизвестно.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников уголовного розыска МВД вместе с подозреваемым скончались в результате ДТП.

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