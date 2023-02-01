В Белграде самолет совершил экстренную посадку

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Кельн (Германия) - Ниш (Сербия), совершил экстренную посадку в Белграде по причине резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров, который впоследствии умер. Об этом во вторник сообщил телеканал Pink TV со ссылкой на экстренные службы города.

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По информации телеканала, воздушное судно, следовавшее из Германии, совершило экстренную посадку в международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде в 22:24 (00:24 мск) в связи с тем, что одному из пассажиров стало плохо.