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36 минут назад

СМИ: в Белграде самолет совершил экстренную посадку

ТАСС

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Кельн (Германия) - Ниш (Сербия), совершил экстренную посадку в Белграде по причине резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров, который впоследствии умер. Об этом во вторник сообщил телеканал Pink TV со ссылкой на экстренные службы города.

В Белграде самолет совершил экстренную посадку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации телеканала, воздушное судно, следовавшее из Германии, совершило экстренную посадку в международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде в 22:24 (00:24 мск) в связи с тем, что одному из пассажиров стало плохо.

Как сообщили в экстренных службах, уже в самолете силами экипажа были начаты реанимационные мероприятия, однако прибывшие на борт после посадки сотрудники скорой помощи констатировали смерть пассажира.

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