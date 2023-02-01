В Белграде самолет совершил экстренную посадку

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Кельн (Германия) - Ниш (Сербия), совершил экстренную посадку в Белграде по причине резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров, который впоследствии умер. Об этом во вторник сообщил телеканал Pink TV со ссылкой на экстренные службы города.
По информации телеканала, воздушное судно, следовавшее из Германии, совершило экстренную посадку в международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде в 22:24 (00:24 мск) в связи с тем, что одному из пассажиров стало плохо.
Как сообщили в экстренных службах, уже в самолете силами экипажа были начаты реанимационные мероприятия, однако прибывшие на борт после посадки сотрудники скорой помощи констатировали смерть пассажира.