ФСБ задержала готовивших теракты в Свердловской области украинских агентов

В Свердловской области задержали трех граждан России, которые по заданию украинских неонацистов подготавливали и осуществляли террористические акты на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Россияне вели противозаконную деятельность за денежное вознаграждение. В ходе обысков у них обнаружили «орудия совершения преступлений», символику националистического вооруженного формирования, а также электронные схемы расположения объектов свердловского филиала РЖД.

Когда именно произошли теракты и какие последствия они вызвали в ФСБ не уточняют. Возбуждены уголовные дела по статьям «Теракт» и «Содействие террористической деятельности», наказание по ним предусматривает тюремное заключение вплоть до пожизненного.