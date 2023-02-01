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17 минут назад

ФСБ сообщила о задержании готовивших теракты по заданию украинских неонацистов россиян

Никита Бородкин

В Свердловской области задержали трех граждан России, которые по заданию украинских неонацистов подготавливали и осуществляли террористические акты на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ задержала готовивших теракты в Свердловской области украинских агентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне вели противозаконную деятельность за денежное вознаграждение. В ходе обысков у них обнаружили «орудия совершения преступлений», символику националистического вооруженного формирования, а также электронные схемы расположения объектов свердловского филиала РЖД.

Когда именно произошли теракты и какие последствия они вызвали в ФСБ не уточняют. Возбуждены уголовные дела по статьям «Теракт» и «Содействие террористической деятельности», наказание по ним предусматривает тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Напомним, что 23 января ФСБ сообщила о предотвращении террористического преступления, которое готовилось сторонником националистов по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказа. Россиянин дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.

Происшествия,РЖД,ФСБ,
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