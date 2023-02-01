Американку с теленком задержали на Красной площади

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США Дей Алисию, которая решила выгулять теленка на Красной площади. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Происшествие случилось 31 января. 34-летняя Алисия, проживающая в подмосковном Реутове, приобрела животное в сети и решила показать ему сердце Москвы. Она привезла его прямо на Красную площадь, где полицейские задержали девушку.
В отношении гражданки США составлен протокол об административном нарушении, однако статья не уточняется.
Отметим, что Дей Алисия уже успела прославиться как активистка и защитница животных на Западе. В 2019 году британская газета Daily Mail писала, что девушка решила спасти свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона. Она выкупила животное и поселила его в своей маленькой квартире.