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22 минуты назад

Американку с теленком задержали на Красной площади

Никита Бородкин

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США Дей Алисию, которая решила выгулять теленка на Красной площади. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Американку с теленком задержали на Красной площади
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Происшествие случилось 31 января. 34-летняя Алисия, проживающая в подмосковном Реутове, приобрела животное в сети и решила показать ему сердце Москвы. Она привезла его прямо на Красную площадь, где полицейские задержали девушку.

В отношении гражданки США составлен протокол об административном нарушении, однако статья не уточняется.

Отметим, что Дей Алисия уже успела прославиться как активистка и защитница животных на Западе. В 2019 году британская газета Daily Mail писала, что девушка решила спасти свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона. Она выкупила животное и поселила его в своей маленькой квартире.

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