Американку с теленком задержали на Красной площади

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США Дей Алисию, которая решила выгулять теленка на Красной площади. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Происшествие случилось 31 января. 34-летняя Алисия, проживающая в подмосковном Реутове, приобрела животное в сети и решила показать ему сердце Москвы. Она привезла его прямо на Красную площадь, где полицейские задержали девушку.

В отношении гражданки США составлен протокол об административном нарушении, однако статья не уточняется.