21-летнего россиянина нашли мертвым в лесу

В Екатеринбурге волонтеры нашли тело 21-летнего молодого человека в лесу. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Прорыв» во «ВКонтакте» .

Россиянин пропал 31 января в микрорайоне Елизавет. Почти сразу же волонтеры приступили к поискам. Обстоятельства пропажи молодого человека пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске в машине в одном из гаражей обнаружили тела мужчины и женщины. Региональные следователи не нашли признаков совершения преступления в отношении погибших. Они установили, что, по предварительным данным, смерть двух россиян на Сахалине наступила из-за отравления угарным газом.