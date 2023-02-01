Экс-главе правительства Кузбасса Телегину продлили домашний арест

Кемеровский областной суд продлил срок домашнего ареста экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина на 13 суток. Об этом пишет ТАСС.

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По словам адвоката Телегина Евгения Хайрулина, следствие ходатайствовало в ходе заседания о продлении срока содержания чиновника до 15 февраля, сторона защиты не возражала. При этом защита настаивала на смягчении запретов в связи с рекомендациями врачей о необходимой физической активности.

Напомним, по предварительным данным, Телегин в 2015-2018 годах, занимая должность главы города Ленинска-Кузнецкого, при заключении муниципальных контрактов на обустройство инженерных сетей и благоустройство территории строящихся многоквартирных домов похитил более 72 млн рублей бюджетных средств.