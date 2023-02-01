В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Экс-главе правительства Кузбасса Телегину продлили домашний арест

Рамблер

Кемеровский областной суд продлил срок домашнего ареста экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина на 13 суток. Об этом пишет ТАСС.

Экс-главе правительства Кузбасса Телегину продлили домашний арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам адвоката Телегина Евгения Хайрулина, следствие ходатайствовало в ходе заседания о продлении срока содержания чиновника до 15 февраля, сторона защиты не возражала. При этом защита настаивала на смягчении запретов в связи с рекомендациями врачей о необходимой физической активности.

Напомним, по предварительным данным, Телегин в 2015-2018 годах, занимая должность главы города Ленинска-Кузнецкого, при заключении муниципальных контрактов на обустройство инженерных сетей и благоустройство территории строящихся многоквартирных домов похитил более 72 млн рублей бюджетных средств.

Телегин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». 5 августа 2022 года он ушел в отставку по собственному желанию. Причиной стало ухудшение состояния здоровья.

Происшествия,Вячеслав Телегин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители