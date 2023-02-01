Россиянка выпала из машины на проезжую часть и погибла

В Хабаровске 29-летняя женщина выпала из машины на полном ходу на проезжую часть и погибла. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Фото: Екатерина Якель /« Лента.ру» Екатерина Якель /« Лента.ру»

По сведениям издания, автомобиль Toyota около полуночи 31 января двигался по улице Суворова. Россиянка находилась на заднем сидении. Внезапно распахнулась дверь, и пассажирка выпала на дорогу.

Машиной управлял 37-летний житель Хабаровска, пояснили в Госавтоинспекции. Позже выяснилось, что у автомобилиста достаточно большой стаж, он водит машину с 2002 года. На момент происшествия мужчина был трезв, до происшествия нарушений за ним не было.

«Так как в этой аварии есть погибший, дело будет передано в следственный отдел для дальнейшего разбирательства. Специалисты будут выяснять, что произошло и почему погиб пассажир», — отметили в ГИБДД.