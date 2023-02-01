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23 минуты назад

Появились подробности о погибшем после прогулки в российском детсаду ребенке

Lenta.ru

Трехлетняя девочка, которая погибла от удушья после прогулки в детском саду Екатеринбурга, оказалась приемной. Такие подробности о погибшем ребенке стали известны E1.ru.

Появились подробности о погибшем после прогулки в российском детсаду ребенке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ребенок в семье приемный. Замечательная была девочка», — сказала знакомая семьи.

Родители девочки комментировать случившееся отказались.

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ЧП произошло 25 января в детском саду №180 в Екатеринбурге. Тогда девочка застряла в ограждении горки и, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за горку. Она впала в кому, а спустя шесть дней умерла в больнице.

Мать девочки рассказала следователям, что ей позвонили из садика и сообщили, что ее дочери делают искусственное дыхание. По ее словам, сотрудница детсада объяснила, что изначально, когда она повела детей строится, ей показалось, что одна из ее воспитанниц стояла под горкой. Потом она поняла, что девочка висит на ней на шарфе.

Впоследствии стало известно, что камеры видеонаблюдения сняли момент удушения девочки на горке в детском саду Екатеринбурга, однако сама запись не обнародована. Источник KP.RU сообщил, что на кадрах видно, как девочка поднялась на горку и спустила ноги, после чего перевернулась и свесилась, оставив голову на лестнице.

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