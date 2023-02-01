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37 минут назад

В Санкт-Петербурге голый мужчина проехался в троллейбусе

Газета.Ru

Абсолютно голый мужчина сел в троллейбус в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

По словам очевидцев, инцидент произошел на остановке у дома №156 по Ленинскому проспекту. Абсолютно голый мужчина вошел в салон троллейбуса. С ним был товарищ, который нес в руке строительную каску. Но он не успел зайти в троллейбус и пошел рядом.

Проехав пару десятков метров, троллейбус остановился, и обнаженного пассажира высадили на улицу. По словам очевидцев, он убежал во дворы с криками. Были слышны нецензурные реплики, в которых он проклинал зиму и некую больницу. Товарищ с каской в руке отправился следом.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников уголовного розыска МВД вместе с подозреваемым скончались в результате ДТП.

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