Сотрудники оперативной группы полиции обнаружили крупный тайник с оружием в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка в Херсонской области.

Согласно информации МВД РФ, в обнаруженной яме хранились более 250 минометных боеприпасов и свыше 200 крупнокалиберных снарядов. Также были обнаружены артиллерийский порох и взрыватели.

По предварительным данным, оборудованный тайник с боеприпасами предназначался для диверсий. Более 100 мин, как передает ведомство, уже было подготовлено для боевого применения.

Обнаруженный схрон был уничтожен взрывотехниками контролируемым подрывом во взаимодействии с военнослужащими и специалистами полицейского спецназа.