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17 минут назад

На юго-востоке Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

ТАССиещё 4

Два человека погибли и пятеро спасены при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

В Москве при пожаре в квартире погибли два человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пожар произошел в квартире на первом этаже дома номер 3, корпус 1 на Чистопольской улице, его площадь составила 10 кв. метров. Сейчас пожар потушен.

"В результате возгорания два человека погибли, пять в ходе тушения были спасены", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что двое мужчин, тела которых нашли в сгоревшей квартире, были зарезаны ножом. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

"Около 5 часов утра в квартире жилого дома на улице Чистопольская произошел пожар, после тушения которого обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Один из мужчин - хозяин квартиры 1963 года рождения, личность второго устанавливается", - сообщает надзорное ведомство.

На месте работу правоохранительных органов координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об убийстве.

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