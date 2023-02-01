В США за месяц застрелили полторы тысячи человек

В Соединенных Штатах за первый месяц 2023 года застрелили полторы тысячи человек. Об этом сообщает газета The Gainesville Sun со ссылкой на данные статистики организации Gun Violence Archive.

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Уточняется, что с начала года в США произошел 51 случай массовой стрельбы. При этом 11,5 процентов всех инцидентов приходится на штат Флорида.

По состоянию на утро 31 января, в эпизодах с применением огнестрельного оружия погибло 3 587 человек. Из них 1 541 случай был квалифицирован как умышленное убийство или использование оружия в целях самообороны, еще 2 046 смертей признаны самоубийствами. По данным аналитиков, за январь текущего года от огнестрельного оружия погибли 22 ребенка, еще 44 пострадали. Также погибли 124 подростка, 295 — пострадали.