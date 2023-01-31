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14 минут назад

Неизвестный избил продюсера Анну Леонову в Петербурге

Елена Прошина

В субботу, 28 января, в Санкт-Петербурге неизвестный избил продюсера Анну Леонову. На такие действия его толкнуло замечание со стороны женщины, которая увидела как он справлял нужду на стоявшую во дворе дома, где она живет, машину. О произошедшем она лично сообщила у себя в социальных сетях.

Неизвестный избил продюсера Анну Леонову в Петербурге
Фото: кадр видео Telegram-канал "Mash на Мойке"кадр видео Telegram-канал "Mash на Мойке"

Леонова уточнила, что инцидент произошел вечером 28 января во дворе у дома №36 на Суворовском проспекте. Продюсер живет в этом здании. Она вышла из подъезда и увидела как какой-то мужчина справляет нужду на стоявшую во дворе машину. Леонова сделала ему замечание и пошла дальше. Однако спустя совсем немного времени она услышала за спиной шаги, за которыми последовал удар в голову. Она упала, но мужчина продолжил бить ее по лицу.

По словам Леоновой, она звала на помощь, но прохожие лишь спустя несколько минут вызвали ей скорую. Мужчина же скрылся с места происшествия.

Врачи диагностировали у продюсера черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы и гематомы. Кроме того у нее на 90% не видит левый глаз.

Леоновой удалось получить ряд видеозаписей, на которые попал злоумышленник. В тот день его видели в продуктовом магазине, где он купил себе коньяк и сигареты.

На данный момент дело взяли на контроль в МВД по Санкт-Петербургу. Мужчина находится в розыске.

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