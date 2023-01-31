Белгородская область подверглась обстрелам дважды за полтора часа

Белгородская область подверглась обстрелам два раза за полтора часа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Как рассказал Гладков, система ПВО сработала над Белгородским районом и Шебекинским округом. В результате были сбиты два снаряда. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Позже губернатор сообщил о еще одном массированном обстреле в том же районе.

«Наша система ПВО отработала», — добавил он.