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46 минут назад

Белгородская область подверглась обстрелам два раза за полтора часа

Lenta.ru

Белгородская область подверглась обстрелам два раза за полтора часа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Белгородская область подверглась обстрелам дважды за полтора часа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказал Гладков, система ПВО сработала над Белгородским районом и Шебекинским округом. В результате были сбиты два снаряда. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Позже губернатор сообщил о еще одном массированном обстреле в том же районе.

«Наша система ПВО отработала», — добавил он.

По предварительным данным, в результате этой атаки пострадавших также нет.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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