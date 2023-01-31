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49 минут назад

«Муж на час» выбросил 4 млн рублей москвички вместе с мусором

Елена Прошина

В Москве ремонтник случайно выбросил более четырех миллионов рублей вместе со строительным мусором после завершения работ в квартире клиентки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Муж на час» выбросил 4 млн рублей москвички вместе с мусором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мужа на час» москвичка нашла на платформе «Профи.ру». Ей нужен был мастер, который бы пересобрал короб в ванной комнате. Ремонтник приехал, выполнил поставленную задачу, собрал строительный мусор, который затем выкинул, и покинул квартиру клиентки.

После ухода мастера москвичка вспомнила, что в коробе была спрятана заначка ее мужа в размере двух миллионов рублей и 30 тысяч долларов (свыше двух миллионов рублей). Женщина сразу кинулась проверять его, но ничего не обнаружила. Затем она снова связалась с ремонтником и тот предположил, что мог не заметить пресс и выкинуть его вместе с гипсокартоном. Он даже приехал к клиентке и помог с поисками денег, но найти их так и не удалось.

При этом супруг женщины, находящийся на данный момент в Ялте, заверил, что не трогал заначку. Сейчас расследованием произошедшего занимается полиция.

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