«Муж на час» выбросил 4 млн рублей москвички вместе с мусором

После ухода мастера москвичка вспомнила, что в коробе была спрятана заначка ее мужа в размере двух миллионов рублей и 30 тысяч долларов (свыше двух миллионов рублей). Женщина сразу кинулась проверять его, но ничего не обнаружила. Затем она снова связалась с ремонтником и тот предположил, что мог не заметить пресс и выкинуть его вместе с гипсокартоном. Он даже приехал к клиентке и помог с поисками денег, но найти их так и не удалось.