Россиянина осудят за изнасилование и убийство незнакомки в 2001 году

В Челябинской области суд рассмотрит дело местного жителя об изнасиловании и убийстве незнакомки, совершенном 22 года назад. Об этом во вторник, 31 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, в сентябре 2001 года в строящемся здании в Советском районе фигурант надругался над потерпевшей, а затем расправился с ней.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «к» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Долгое время преступление не удавалось раскрыть.

Было проведено более десяти экспертиз и допрошено 20 свидетелей.