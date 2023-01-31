В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Россиянина осудят за изнасилование и убийство незнакомки в 2001 году

Lenta.ru

В Челябинской области суд рассмотрит дело местного жителя об изнасиловании и убийстве незнакомки, совершенном 22 года назад. Об этом во вторник, 31 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянина осудят за изнасилование и убийство незнакомки в 2001 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, в сентябре 2001 года в строящемся здании в Советском районе фигурант надругался над потерпевшей, а затем расправился с ней.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «к» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Долгое время преступление не удавалось раскрыть.

Было проведено более десяти экспертиз и допрошено 20 свидетелей.

«Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемого к преступлениям, совершенным в условиях неочевидности», — заявили в СКР.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители