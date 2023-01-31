В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
30 минут назад

Суд над задержанными в 2022 году в Египте российскими моряками состоится 31 января

Газета.Ru

Судебный процесс над капитаном и старшим помощником судна Soya, которое было задержано в египетском порту Александрия в ноябре прошлого года, состоится 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова.

Стала известна дата суда над задержанными в Египте моряками из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд над российскими моряками состоится сегодня вечером», — сказал Мурадов.

В ноябре 2022 года Mash сообщал, что в Египте задержали судно Soya, на котором пытались провезти опломбированный груз с трамадолом (сильный опиоидный анальгетик). В общей сложности на борту было найдено 28 тонн запрещенного для ввоза вещества.

Экипаж был задержан, однако моряки заявили, что о содержимом перевозимого не знали.

Троих фигурантов уже отпустили: 17 ноября механик Павел Гусев из Казани, кок Алексей Погребняк из Керчи и моторист Роман Воронцов из Севастополя прилетели в Москву.

Двое оставшихся, 62-летний капитан Сергей Еремизин и 59-летний старпом Сергей Бутвенко, находятся под стражей до суда.

Происшествия,Роман Воронцов,Георгий Мурадов,Павел Гусев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители