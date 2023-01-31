Стала известна дата суда над задержанными в Египте моряками из России

Судебный процесс над капитаном и старшим помощником судна Soya, которое было задержано в египетском порту Александрия в ноябре прошлого года, состоится 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова.

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«Суд над российскими моряками состоится сегодня вечером», — сказал Мурадов.

В ноябре 2022 года Mash сообщал, что в Египте задержали судно Soya, на котором пытались провезти опломбированный груз с трамадолом (сильный опиоидный анальгетик). В общей сложности на борту было найдено 28 тонн запрещенного для ввоза вещества.

Экипаж был задержан, однако моряки заявили, что о содержимом перевозимого не знали.

Троих фигурантов уже отпустили: 17 ноября механик Павел Гусев из Казани, кок Алексей Погребняк из Керчи и моторист Роман Воронцов из Севастополя прилетели в Москву.