Неизвестные взломали информационные табло Эрмитажа

"29 января 2023 года в Государственном Эрмитаже было обнаружено незаконное вмешательство в системы музея, в результате которого в работе информационных табло произошел сбой. Проблема была быстро обнаружена ответственными службами музея. По данному факту Эрмитаж обратился в правоохранительные органы. Музей работает в обычном режиме, помех в приеме посетителей нет. Специалисты музея занимаются восстановлением штатной работы информационных табло", - говорится в сообщении.