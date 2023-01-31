Неизвестные взломали информационные табло Эрмитажа

Неизвестные вмешались в функционирование информационных табло Эрмитажа в Петербурге, восстановительные работы продолжаются. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе учреждения.
"29 января 2023 года в Государственном Эрмитаже было обнаружено незаконное вмешательство в системы музея, в результате которого в работе информационных табло произошел сбой. Проблема была быстро обнаружена ответственными службами музея. По данному факту Эрмитаж обратился в правоохранительные органы. Музей работает в обычном режиме, помех в приеме посетителей нет. Специалисты музея занимаются восстановлением штатной работы информационных табло", - говорится в сообщении.
По сообщениям местных СМИ, неизвестные вывели на электронные табло публикации о событиях в украинском городе Буче. Киев обвинял Москву в том, что российские военные в Буче якобы убивали мирных жителей. В Минобороны РФ опровергли эти обвинения, а в МИД России расценили их как "фейковую атаку".
Официальным комментарием относительно того, что именно вывели на табло Эрмитажа, ТАСС не располагает.