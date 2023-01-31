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21 минуту назад

Государственный Эрмитаж сообщил, что неизвестные взломали его информационные табло

ТАСС

Неизвестные вмешались в функционирование информационных табло Эрмитажа в Петербурге, восстановительные работы продолжаются. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе учреждения.

Неизвестные взломали информационные табло Эрмитажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"29 января 2023 года в Государственном Эрмитаже было обнаружено незаконное вмешательство в системы музея, в результате которого в работе информационных табло произошел сбой. Проблема была быстро обнаружена ответственными службами музея. По данному факту Эрмитаж обратился в правоохранительные органы. Музей работает в обычном режиме, помех в приеме посетителей нет. Специалисты музея занимаются восстановлением штатной работы информационных табло", - говорится в сообщении.

По сообщениям местных СМИ, неизвестные вывели на электронные табло публикации о событиях в украинском городе Буче. Киев обвинял Москву в том, что российские военные в Буче якобы убивали мирных жителей. В Минобороны РФ опровергли эти обвинения, а в МИД России расценили их как "фейковую атаку".

Официальным комментарием относительно того, что именно вывели на табло Эрмитажа, ТАСС не располагает.

Происшествия,Минобороны России,МИД России,Эрмитаж,
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