Брянскую область обстреляли второй раз за день

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о втором за день обстреле региона в своем Telegram.

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Как заявил Богомаз, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Новозыбковскому городскому округу. В результате атаки нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах, пострадавших и разрушений гражданских объектов нет. На данный момент на месте произошедшего работают оперативные и аварийные службы.

Ранее 31 января Богомаз сообщал, что в результате удара ВСУ по селу Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, предварительно, получили повреждения 17 домов.