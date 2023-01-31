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1 час назад

Брянскую область обстреляли второй раз за день

Lenta.ruиещё 13

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о втором за день обстреле региона в своем Telegram.

Брянскую область обстреляли второй раз за день
Фото: соцсетисоцсети

Как заявил Богомаз, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Новозыбковскому городскому округу. В результате атаки нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах, пострадавших и разрушений гражданских объектов нет. На данный момент на месте произошедшего работают оперативные и аварийные службы.

Ранее 31 января Богомаз сообщал, что в результате удара ВСУ по селу Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, предварительно, получили повреждения 17 домов.

О том, что в этот же день дважды подверглась обстрелам и Белгородская область, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Система ПВО сработала над Белгородским районом и Шебекинским округом. В результате были сбиты два снаряда. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Александр Богомаз,
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