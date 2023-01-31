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1 час назад

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Сахалине 31 января

RT на русском

В Смирныховском районе Сахалина 31 января произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Сахалине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

Согласно сообщению регионального ГУ МЧС России, землетрясение произошло в 22 км от села Онор. По полученным от местных жителей сведениям, пострадавших и разрушений нет.

В настоящее время проводится мониторинг возможных сейсмических толчков. Обстановку в районе контролирует дежурная смена спасателей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве форум «Климатические диалоги» при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды состоялся в ноябре 2022 года.

Происшествия,МЧС России,
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