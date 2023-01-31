Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Сахалине

В Смирныховском районе Сахалина 31 января произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Об этом сообщает Newinform.
Согласно сообщению регионального ГУ МЧС России, землетрясение произошло в 22 км от села Онор. По полученным от местных жителей сведениям, пострадавших и разрушений нет.
В настоящее время проводится мониторинг возможных сейсмических толчков. Обстановку в районе контролирует дежурная смена спасателей.
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