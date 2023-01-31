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22 минуты назад

Российский почтальон задушила укравшего пенсии сына

Lenta.ruиещё 2

В Красноярском крае суд арестовал 42-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве 22-летнего сына, злоупотреблявшего спиртным. Об этом во вторник, 31 января, «Ленте.ру», сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Российский почтальон задушила укравшего пенсии сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, в ночь на 20 января женщина дождалась, когда молодой человек уснет, накинула ему на голову пакет и задушила. Чтобы скрыть преступление, она перетащила тело жертвы в соседний непригодный для жизни дом и кинула в подполье, а затем позвонила дочери и сообщила о смерти брата.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, женщина работала почтальоном, а сын ради выпивки украл у нее 40 тысяч казенных денег, предназначавшихся на выплаты пенсий. Предполагается, что это и стало причиной убийства.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Происшествия,Юлия Арбузова,Следственный комитет,
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