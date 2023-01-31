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1 час назад

В Красноярске женщина сломала позвоночник во время катания на тюбинге

Газета.Ru

В Красноярске женщина попала в больницу после неудачного катания на тюбинге. Об инцидент сообщает пресс-служба Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича.

Россиянка сломала позвоночник во время катания на тюбинге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пострадавшая была госпитализирована с травмой позвоночника, которую получилась во время спуска с горы. Женщина на скорости выпала из тюбинга.

В итоге пациентке провели лечение в несколько этапов, включая фиксирование позвонком с помощью имплантов.

По сообщениям больницы, этой зимой с похожими травмами, полученными во время активного отдыха, были доставлены 15 человек.

«Травмы очень серьезные, они требуют многочасовых операций, а порой и нескольких операций, затем пациенты проходят длительную реабилитацию и восстановление, таким образом лечение растягивается на несколько месяцев, и это в лучшем случае. Были пациенты, которые поступали с тяжелыми травмами позвоночника, где был поврежден спинной мозг — развлечение закончилось инвалидностью», — отметил заведующий отделением травматологии КМКБСМП Константин Тутынин.

Ранее сообщалось, что в Новомосковске машина сбила 8-летнюю девочку на тюбинге.

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