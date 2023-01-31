Россиянка сломала позвоночник во время катания на тюбинге

«Травмы очень серьезные, они требуют многочасовых операций, а порой и нескольких операций, затем пациенты проходят длительную реабилитацию и восстановление, таким образом лечение растягивается на несколько месяцев, и это в лучшем случае. Были пациенты, которые поступали с тяжелыми травмами позвоночника, где был поврежден спинной мозг — развлечение закончилось инвалидностью», — отметил заведующий отделением травматологии КМКБСМП Константин Тутынин.