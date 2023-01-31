Россиянин погиб в полицейском автозаке от перелома шеи

В Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело из-за гибели задержанного в полицейском автозаке; у него была сломана шея. Об этом сообщает E1.RU.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным издания, 29 января группа немедленного реагирования приехала по вызову о мелком хулиганстве и забрала дебошира. В отдел полиции он уже прибыл мертвым. Причиной смерти стал перелом шейного позвонка.

По факту гибели задержанного возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Расследование осложняется тем, что записей с нагрудных и автомобильных регистраторов нет, видеокамеры были отключены, отметил источник в Следственном комитете России.

Наряд полиции вызвал охранник психиатрической больницы, который сообщил о неадекватном мужчине, нарушающем общественный порядок на территории медучреждения, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, дебошир с нецензурной бранью пытался пройти в психбольницу, чтобы навестить приятеля. Полицейские поместили его в патрульный автомобиль «УАЗ-Патриот» в отсек для задержанных лиц, чтобы отвезти в дежурную часть ОВД для разбирательства. О погибшем известно, что он был судим за грабеж и наркотики, освободился из мест лишения свободы в 2001 году, нигде не работал.