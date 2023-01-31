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1 час назад

Россиянин погиб в полицейском автозаке от перелома шеи

Lenta.ruиещё 3

В Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело из-за гибели задержанного в полицейском автозаке; у него была сломана шея. Об этом сообщает E1.RU.

Россиянин погиб в полицейском автозаке от перелома шеи
Фото:  Александр Манзюк / Коммерсантъ Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным издания, 29 января группа немедленного реагирования приехала по вызову о мелком хулиганстве и забрала дебошира. В отдел полиции он уже прибыл мертвым. Причиной смерти стал перелом шейного позвонка.

По факту гибели задержанного возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Расследование осложняется тем, что записей с нагрудных и автомобильных регистраторов нет, видеокамеры были отключены, отметил источник в Следственном комитете России.

Наряд полиции вызвал охранник психиатрической больницы, который сообщил о неадекватном мужчине, нарушающем общественный порядок на территории медучреждения, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, дебошир с нецензурной бранью пытался пройти в психбольницу, чтобы навестить приятеля. Полицейские поместили его в патрульный автомобиль «УАЗ-Патриот» в отсек для задержанных лиц, чтобы отвезти в дежурную часть ОВД для разбирательства. О погибшем известно, что он был судим за грабеж и наркотики, освободился из мест лишения свободы в 2001 году, нигде не работал.

Его жена рассказала, что полицейские закинули супруга в отсек автозака вверх ногами, он не мог перевернуться в узком замкнутом пространстве из-за своего высокого роста, в результате по дороге у него сломалась шея. Они сгибают его головой вниз, поднимают ногами вверх и запихивают как в спичечный коробок. «Положили ногами вверх и захлопнули обе двери. И в таком положении везли его. Это нелюди. Демоны в человеческом обличии», — говорит жена погибшего.

Происшествия,Валерий Горелых,Следственный комитет,
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