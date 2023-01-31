ФСБ выявила в 38 регионах 93 подпольных оружейника

ФСБ России за два месяца выявила в 38 регионах РФ 93 подпольных оружейника, у которых изъяли более 250 единиц оружия. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 93 жителей 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - уточнили в ФСБ.
Из незаконного оборота изъяли 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Спецмероприятия проводились в ноябре-декабре 2022 года.