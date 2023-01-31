На Анталью обрушился град размером с мяч для гольфа

На туристическую провинцию Анталья на юге Турции обрушились град со снегом размером с мяч для гольфа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Mynet.
В результате непогоды на непродолжительное время была парализована деятельность местных жителей в городах Манавгат и Серик. Выпавший град был размером с мяч для гольфа, поэтому автолюбителям приходилось укрываться на подземных парковках или под навесами бензоколонок.
На города также обрушился сильный снегопад, в результате которого на дорогах образовались заторы. Информации о пострадавших и повреждениях из-за града пока нет.
На прошлой неделе в некоторых городах Антальи прошли сильные проливные дожди, из-за которых в некоторых районах с гор сходили селевые потоки.