На Анталью обрушился град размером с мяч для гольфа

На туристическую провинцию Анталья на юге Турции обрушились град со снегом размером с мяч для гольфа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Mynet.

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В результате непогоды на непродолжительное время была парализована деятельность местных жителей в городах Манавгат и Серик. Выпавший град был размером с мяч для гольфа, поэтому автолюбителям приходилось укрываться на подземных парковках или под навесами бензоколонок.

На города также обрушился сильный снегопад, в результате которого на дорогах образовались заторы. Информации о пострадавших и повреждениях из-за града пока нет.