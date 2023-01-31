Мигрант напал на врача после отказа принять его жену без паспорта РФ

«После нашей короткой перепалки он сказал, что не покинет кабинет, пока я не приму его жену. Я попыталась выйти за дверь сама, в результате чего он грубо толкнул меня, и я ударилась головой об стену. Из кабинета я все-таки выбежала в коридор, он последовал за мной и уже там начал отбирать у меня телефон, так как я пыталась снять инцидент на камеру и вызвать полицию», — поделилась медик.