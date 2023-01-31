СК возбудил дело после избиения подростка на квесте в Москве

«По результатам проведенной доследственной проверки Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении. Следователи проводят проверку и изучают документацию, допрашивают сотрудников организации и участников квеста.

Напомним, вечером 29 января 16-летний мальчик в компании друзей принимал участие в квесте на улице Академика Комарова. Дома он рассказал родителям, что во время квеста его и друзей избивали ведущие. Отец пострадавшего рассказал о том, что подростку было больно дышать, его отвезли в больницу. На теле парня обнаружили огромные гематомы и ссадины.Фото: СК РФИсточник