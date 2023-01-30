Больше полсотни человек погибли в ходе протестов в Перу

Протесты в Перу привели к гибели 58 человек, сообщил кабинет уполномоченного по правам человека Луиса Альварадо. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее сообщалось о 56 погибших.

«На данный момент мы подтверждаем смерть 58 человек - 10 гражданских лиц погибли из-за инцидентов на дорогах, 48 - в столкновениях с полицией», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Перу с 10 декабря проходят акции протеста. Сторонники экс-президента Перу требуют отставки нынешнего президента Дины Болуарте, роспуска конгресса и принятия новой конституции.