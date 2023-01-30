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49 минут назад

Больше полсотни человек погибли в ходе протестов в Перу

Илья Родин

Протесты в Перу привели к гибели 58 человек, сообщил кабинет уполномоченного по правам человека Луиса Альварадо. Об этом пишет РИА «Новости».

Больше полсотни человек погибли в ходе протестов в Перу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее сообщалось о 56 погибших.

«На данный момент мы подтверждаем смерть 58 человек - 10 гражданских лиц погибли из-за инцидентов на дорогах, 48 - в столкновениях с полицией», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Перу с 10 декабря проходят акции протеста. Сторонники экс-президента Перу требуют отставки нынешнего президента Дины Болуарте, роспуска конгресса и принятия новой конституции.

Напомним, что ранее правительство Перу приняло решение объявить в стране режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за непрекращающихся массовых протестов.

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