Россиянин погиб из-за аварийного отключения электричества

В Саратове россиянин, находившийся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), погиб из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Фото: ТАСС ТАСС

«30 января 2023 года в 17 часов 30 минут в квартире дома, расположенного на улице Технической города Саратова 58-летний мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вследствие отключения электроэнергии мужчина скончался», — заявили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко проводится расследование по факту аварии на электросетях, которая привела к гибели человека, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Будут установлены причины и условия, которые способствовали произошедшему, а также вопрос соблюдения законодательства, определяющего сроки устранения повреждений энергоснабжения.