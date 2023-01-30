В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Жительница Сочи избила девочку-подростка на детской площадке

Газета.Ru

В Сочи на детской площадке произошел конфликт между женщиной и группой подростков. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал KRDDTP | Краснодар.

Жительница Сочи избила девочку-подростка на детской площадке
Фото: Кадр из видео/Телеграм-канал «KRDDTP | Краснодар»Кадр из видео/Телеграм-канал «KRDDTP | Краснодар»

По опубликованному видеоматериалу до конца непонятно, что именно послужило причиной агрессии со стороны взрослой женщины. Однако она, оставив сумку у ограды, подходит к подросткам и грубо хватает одну из девочек.

Ранее та снимала видео на телефон, чем, возможно, и разозлила нападавшую. Женщина раздраженно спросила у девочки:

"Ты что, тиктоков насмотрелась?"

После чего ударила ее по голове и пригрозила выбить зубы, если она попытается что-то сказать. Конфликт попал на видео благодаря одной из подруг пострадавшей. Возможно, местной жительнице не понравилось, что компания гуляет на детской площадке с собакой и допускает прогулки животного по столу. Родители потерпевшего подростка обратились в полицию.

По данному случаю назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщило издание kubnews.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что семье ребенка, пострадавшего от укусов собаки на детской площадке в Туле, хозяйка пса выплатит денежную компенсацию.

Происшествия,МВД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители