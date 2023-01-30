Жительница Сочи избила девочку-подростка на детской площадке

В Сочи на детской площадке произошел конфликт между женщиной и группой подростков. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал KRDDTP | Краснодар.

Фото: Кадр из видео/Телеграм-канал «KRDDTP | Краснодар» Кадр из видео/Телеграм-канал «KRDDTP | Краснодар»

По опубликованному видеоматериалу до конца непонятно, что именно послужило причиной агрессии со стороны взрослой женщины. Однако она, оставив сумку у ограды, подходит к подросткам и грубо хватает одну из девочек.

Ранее та снимала видео на телефон, чем, возможно, и разозлила нападавшую. Женщина раздраженно спросила у девочки:

"Ты что, тиктоков насмотрелась?"

После чего ударила ее по голове и пригрозила выбить зубы, если она попытается что-то сказать. Конфликт попал на видео благодаря одной из подруг пострадавшей. Возможно, местной жительнице не понравилось, что компания гуляет на детской площадке с собакой и допускает прогулки животного по столу. Родители потерпевшего подростка обратились в полицию.

По данному случаю назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщило издание kubnews.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.