Пожар произошел на стройке на севере Москвы

На севере столицы на стройке произошел пожар. Об этом сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий в понедельник, 30 января.

Фото: Вечерняя Москв Вечерняя Москв

По предварительной информации, возгорание произошло на стройплощадке, расположенной около дома № 15 корпус 4 по 1-ой улице Ямского Поля.

На место прибыли три пожарных автомобиля с сотрудниками МЧС, идет разведка. Также к горящей стройке приехала карета скорой помощи, экипаж МВД и машина газовой службы.