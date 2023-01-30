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1 час назад

Пожар произошел на стройке на севере Москвы

Вечерняя Москва

На севере столицы на стройке произошел пожар. Об этом сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий в понедельник, 30 января.

Пожар произошел на стройке на севере Москвы
Фото: Вечерняя МосквВечерняя Москв

По предварительной информации, возгорание произошло на стройплощадке, расположенной около дома № 15 корпус 4 по 1-ой улице Ямского Поля.

На место прибыли три пожарных автомобиля с сотрудниками МЧС, идет разведка. Также к горящей стройке приехала карета скорой помощи, экипаж МВД и машина газовой службы.

Другой пожар произошел в квартире жилого дома в городском округе Серпухов. По предварительным данным, помещение на первом этаже загорелось из-за неосторожного обращения с огнем. В результате погибли три человека.

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