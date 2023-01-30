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19 минут назад

В Иране задержали подозреваемых в убийстве офицера КСИР

ТАСС

Подозреваемые в убийстве офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), которое произошло в начале января, задержаны в столице Ирана Тегеране. Об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim.

В Иране задержали подозреваемых в убийстве офицера КСИР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, один из обвиняемых попытался совершить ограбление дома, в котором проживал брат убитого. Офицер попытался задержать злоумышленника, однако тот оказался вооружен и несколько раз выстрелил в военнослужащего из пистолета с близкого расстояния, в результате чего тот скончался на месте.

Силы безопасности Ирана также задержали сообщника преступника, который сознался в совершении преступления наравне с напарником и указал адрес проживания убийцы военного.

4 января власти Ирана сообщили об убийстве одного из высокопоставленных офицеров КСИР в Тегеране. Телеканал Al Alam, передавший заявление полицейского департамента столицы, отметил, что он был найден застреленным возле собственного дома. Убийцы выпустили по военнослужащему четыре пули с близкого расстояния. Погибший офицер КСИР участвовал в подавлении уличных акций протеста.

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