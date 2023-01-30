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20 минут назад

Ударивший женщину-инспектора в Москве водитель получил реальный срок

Мослентаиещё 1

Реальный тюремный срок получил водитель, ударивший женщину-инспектора в Москве в сентябре 2022 года. Столичный суд назначил 35-летнему мужчине наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы, сообщает в понедельник, 30 января, прокуратура Москвы.

Ударивший женщину-инспектора в Москве водитель получил реальный срок
Фото: МослентаМослента

«Он взят под стражу в зале суда и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных статьей 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти") и статьей 319 УК РФ ("Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")», — сообщили в органе.

Инцидент произошел 14 сентября 2022 года на улице Новая Дорога. Не желая производить оплату за парковку большегрузного авто, в ответ на должностные действия старшего контролера обвиняемый применил к женщине-инспектору насилие, неопасное для жизни и здоровья.

Это нападение агрессивного водителя на женщину-инспектора «Московского паркинга» попало на видео.

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