Ударивший женщину-инспектора в Москве водитель получил реальный срок

«Он взят под стражу в зале суда и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных статьей 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти") и статьей 319 УК РФ ("Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")», — сообщили в органе.