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32 минуты назад

Россиянина осудили на 15 лет колонии за двойное убийство из-за неприязни

Lenta.ruиещё 2

В Королеве суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя за двойное убийство. Об этом в понедельник, 30 января, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянина осудили на 15 лет колонии за двойное убийство из-за неприязни
Фото: ТАССТАСС

Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

По данным ведомства, 3 мая 2021 года фигурант выпивал в гостях у знакомого. Там он расправился с жертвами из-за личной неприязни.

Сначала осужденный рассказывал следствию, что потерпевшие насильно удерживали его в квартире и пытались убить. «Однако результатами, проведенных следователем следственных действий, заключениями ситуационной и судебно-медицинской экспертиз, а также анализом биллинговых соединений, данная версия была опровергнута», — уточнили в СКР.

Происшествия,Следственный комитет,
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