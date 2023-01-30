Россиянина осудили на 15 лет колонии за двойное убийство из-за неприязни

В Королеве суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя за двойное убийство. Об этом в понедельник, 30 января, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фото: ТАСС ТАСС

Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

По данным ведомства, 3 мая 2021 года фигурант выпивал в гостях у знакомого. Там он расправился с жертвами из-за личной неприязни.