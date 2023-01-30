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1 час назад

Самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся со стаей птиц

ТАССиещё 4

Самолет авиакомпании "Ямал", летевший с 58 пассажирами из Салехарда в Новый Уренгой, столкнулся со стаей птиц вблизи аэродрома. По факту инцидента проводится проверка, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в понедельник.

Самолет столкнулся с куропаткой на Ямале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Экипаж воздушного судна RRJ-95 авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс YC-21 сообщением Салехард - Новый Уренгой, доложил о возможном столкновении вблизи аэродрома судна со стаей птиц. При осмотре аэродрома Салехард обнаружены останки куропатки. На борту воздушного судна находились 58 пассажиров, один из них несовершеннолетний", - говорится в сообщении с уточнением, что по факту инцидента проводится проверка.

Как уточнили в пресс-службе, посадка в аэропорту назначения была проведена благополучно. По предварительным данным, на самолете обнаружено повреждение лопаток правого двигателя.

"Самолет отстранен от полетов, проводится дополнительная оценка его технического состояния. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения АО "Аэропорт Салехард" законодательства о безопасности полетов", - добавили в ведомстве.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы в города России и другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.

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