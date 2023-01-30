Самолет столкнулся с куропаткой на Ямале

"Экипаж воздушного судна RRJ-95 авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс YC-21 сообщением Салехард - Новый Уренгой, доложил о возможном столкновении вблизи аэродрома судна со стаей птиц. При осмотре аэродрома Салехард обнаружены останки куропатки. На борту воздушного судна находились 58 пассажиров, один из них несовершеннолетний", - говорится в сообщении с уточнением, что по факту инцидента проводится проверка.