Истребитель упал в море у берегов Греции

Истребитель F-4 ВВС Греции , выполнявший тренировочный полет, упал в понедельник в море около авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес, по предварительной информации, пилоты катапультировались. Об этом сообщил телеканал Skai .

По информации из Главного штаба ВВС, "двухместный истребитель F-4 упал в понедельник утром во время тренировочного полета в акватории моря в 25 морских милях к югу от аэропорта Андравиды". В полете его сопровождал еще один Phantom. В настоящее время проводится масштабная операция с воздуха и на море по обнаружению и спасению пилотов, отмечает телеканал.