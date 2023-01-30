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25 минут назад

ФСБ задержала школьников, повредивших ж/д пути в Подмосковье по заданию из мессенджера

ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали трех учеников восьмого класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных из мессенджера Telegram. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва - Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", - сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, учащиеся восьмого класса в мессенджере Telegram вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути.

Происшествия,ФСБ,
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