ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги

Сотрудники ФСБ задержали трех учеников восьмого класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных из мессенджера Telegram. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.