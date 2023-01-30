ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги

Сотрудники ФСБ задержали трех учеников восьмого класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных из мессенджера Telegram. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
"УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва - Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", - сообщили в УФСБ.
По данным ведомства, учащиеся восьмого класса в мессенджере Telegram вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути.