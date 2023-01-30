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27 минут назад

Geo News: взрыв произошел в мечети в Пакистане

Газета.Ruиещё 6

Не менее 50 человек были ранены во время взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар в понедельник, 30 января. Об этом сообщает Geo.tv со ссылкой на очевидцев.

Geo News: взрыв произошел в мечети в Пакистане
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предположительно, к взрыву неподалеку от афганской границы был причастен террорист-смертник.

Согласно данным СМИ, мечеть находится рядом с местным полицейским участком.

По словам сотрудников службы безопасности, злоумышленник присутствовал в первом ряду во время молитвы в мечети в Пешаваре и потом подорвал бомбу.

В настоящий момент раненых переводят в больницу, порядка 13 пострадавших находятся в критическом состоянии. Личность человека, который может быть причастен к произошедшему, пока не установлена.

Также нет сведений, были ли сообщники у террориста.

Ранее СМИ сообщили о взрывах в иранском городе Мехабад и в штаб-квартире КСИР.

Также посольство РФ в Иране прокомментировало взрывы в Исфахане и других городах.

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